В Україну йде потужне похолодання: названа дата

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні покаже свій осінній вдачу наступного тижня

Погода в Україні зміниться найближчими днями кардинально. Вже у вівторок, 8 вересня, в країну прийде потужне похолодання. Воно особливо заторкне західні і північні області, де температура вдень знизиться до +17, а вночі - до +9 градусів. Такий прогноз дали синоптики Наталка Діденко і Український гідрометцентр.

Згідно даними Діденко, вівторок стане найхолоднішим днем в найближчій перспективі. А от в неділю, 6 вересня, в Україні буде господарювати "красивий циклон". Сьогодні він принесе опади на південну частину, а завтра піде далі, залишивши лише в Приазов'ї локальні дощі.

А ось на західну частину України завтра підійде вологий атмосферний фронт. Інші території в неділю під впливом сухої сонячної погоди.

Температура повітря 6-го вересня очікується +24+29 градусів, на Півдні до +30, місцями на Луганщині, Запоріжжі і на Заході України +22+25 градусів.

У Києві в неділю буде сухо і тепло - до +26+28 градусів.

"Понеділок в столиці - ще гарячий, а у вівторок похолодає", - додала Діденко.

А ось синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, що буде з погодою в найближчі три дні. Вони також прогнозують сильне похолодання у вівторок, 8 вересня, але потік прохолодного повітря прийде на Захід вже в понеділок, 7 числа.

Погода в Україні з 6 по 8 вересня (фото: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що синоптики попередили українців про сильний вітер з поривами до 15-20 метрів в секунду, який розгуляється сьогодні, 5 вересня, на Півдні і в Донецькій областях. А ось у східних, центральних областях та більшості районів Сумської області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше ми писали, що синоптики оновили прогноз погоди в Україні і тепер вважають, що осінь і зима будуть аномальними.