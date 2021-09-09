В Украине хотят запретить одноразовую посуду и ватные палочи: нарушителям готовят штрафы

Какую продукцию из пластика хотят запретить

Глава ведомства Роман Абрамовский в своем Facebook проинформировал, что в законопроекте пропишут запрет на производство, ввоз на территорию Украины и введение в оборот таких одноразовых пластиковых изделий:

соломинок;

столовых приборов (вилки, ложки, ножи, ложки, палочки, шпажки, мешалки для напитков);

посуду (тарелки, стаканы и т.д.);

палочек для содержания воздушных шаров и основа для них;

гигиенических ватных палочек;

емкостей для еды и напитков (например, контейнеры);

крышек от емкостей для напитков;

емкостей для пищи и напитков из вспененного пенополистирола;

изделий из оксобиорозкладного пластика.

Также отмечается, что такая продукция на рынке уже имеет альтернативы. В частности, вместо пластиковых гранул, как сырья для производства одноразовой продукции, министр предложил гранулы из кукурузного крахмала, которые полностью биоразлагаемые. А вместо одноразового пластика можно использовать деревянные приборы.

Что не запретят - то промаркируют

В министерстве предложили ввести обязательную маркировку для некоторых изделий, содержащих пластик, но которые пока не попадают под запрет. А именно, для:

влажных салфеток,

средств личной женской гигиены,

подгузников,

табачных изделий с фильтрами.

"Новая маркировка будет "маячком" для потребителей, что такая продукция имеет негативное влияние на окружающую среду, поэтому лучше уменьшить ее использования или вообще отказаться", - рассказал Абрамовский.

Какие штрафы ждут нарушителей

По словам министра, в законопроекте будут указаны штрафы и наказания, передает "Укринформ".

В частности, физлиц-предпринимателей (ФОПов) предлагают штрафовать за изготовление и распространение пластиковых изделий от 17 до 51 тысячи гривен.

За повторное такое нарушение сумма вырастет и составит от 85 до 170 тысяч гривен.

По мнению чиновника, такие существенные суммы штрафов должны способствовать добросовестному выполнению закона.

Абрамовский добавил, что на то, чтобы переориентировать производство и продажу изделий, дается год.