UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине хотят запретить одноразовую посуду и ватные палочи: нарушителям готовят штрафы

Автор: Владимир Костырин

В Украине планируют ограничить использование одноразового пластика, а также ввести запрет на его производство и ввоз в страну. Соответствующую инициативу выдвинули в министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов. Для нарушителей запретов предусматриваются штрафы.

Что именно может попасть под табу, как это коснется производителей продукции, и какие санкции ждут нарушителей - читайте в материале ниже.

Какую продукцию из пластика хотят запретить

Глава ведомства Роман Абрамовский в своем Facebook проинформировал, что в законопроекте пропишут запрет на производство, ввоз на территорию Украины и введение в оборот таких одноразовых пластиковых изделий:

  • соломинок;
  • столовых приборов (вилки, ложки, ножи, ложки, палочки, шпажки, мешалки для напитков);
  • посуду (тарелки, стаканы и т.д.);
  • палочек для содержания воздушных шаров и основа для них;
  • гигиенических ватных палочек;
  • емкостей для еды и напитков (например, контейнеры);
  • крышек от емкостей для напитков;
  • емкостей для пищи и напитков из вспененного пенополистирола;
  • изделий из оксобиорозкладного пластика.

Также отмечается, что такая продукция на рынке уже имеет альтернативы. В частности, вместо пластиковых гранул, как сырья для производства одноразовой продукции, министр предложил гранулы из кукурузного крахмала, которые полностью биоразлагаемые. А вместо одноразового пластика можно использовать деревянные приборы.

Что не запретят - то промаркируют

В министерстве предложили ввести обязательную маркировку для некоторых изделий, содержащих пластик, но которые пока не попадают под запрет. А именно, для:

  • влажных салфеток,
  • средств личной женской гигиены,
  • подгузников,
  • табачных изделий с фильтрами.

"Новая маркировка будет "маячком" для потребителей, что такая продукция имеет негативное влияние на окружающую среду, поэтому лучше уменьшить ее использования или вообще отказаться", - рассказал Абрамовский.

Какие штрафы ждут нарушителей

По словам министра, в законопроекте будут указаны штрафы и наказания, передает "Укринформ".

В частности, физлиц-предпринимателей (ФОПов) предлагают штрафовать за изготовление и распространение пластиковых изделий от 17 до 51 тысячи гривен.

За повторное такое нарушение сумма вырастет и составит от 85 до 170 тысяч гривен.

По мнению чиновника, такие существенные суммы штрафов должны способствовать добросовестному выполнению закона.

Абрамовский добавил, что на то, чтобы переориентировать производство и продажу изделий, дается год.

Ранее сообщалось, что за лето харьковские активисты самостоятельно спасли реку от экокатастрофы, и вынесли 108 тонн мусора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минэкологии