В Украине хотят запретить одноразовую посуду и ватные палочи: нарушителям готовят штрафы

В Украине планируют ограничить использование одноразового пластика, а также ввести запрет на его производство и ввоз в страну. Соответствующую инициативу выдвинули в министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов. Для нарушителей запретов предусматриваются штрафы.
Что именно может попасть под табу, как это коснется производителей продукции, и какие санкции ждут нарушителей - читайте в материале ниже.
Глава ведомства Роман Абрамовский в своем Facebook проинформировал, что в законопроекте пропишут запрет на производство, ввоз на территорию Украины и введение в оборот таких одноразовых пластиковых изделий:
Также отмечается, что такая продукция на рынке уже имеет альтернативы. В частности, вместо пластиковых гранул, как сырья для производства одноразовой продукции, министр предложил гранулы из кукурузного крахмала, которые полностью биоразлагаемые. А вместо одноразового пластика можно использовать деревянные приборы.
В министерстве предложили ввести обязательную маркировку для некоторых изделий, содержащих пластик, но которые пока не попадают под запрет. А именно, для:
"Новая маркировка будет "маячком" для потребителей, что такая продукция имеет негативное влияние на окружающую среду, поэтому лучше уменьшить ее использования или вообще отказаться", - рассказал Абрамовский.
По словам министра, в законопроекте будут указаны штрафы и наказания, передает "Укринформ".
В частности, физлиц-предпринимателей (ФОПов) предлагают штрафовать за изготовление и распространение пластиковых изделий от 17 до 51 тысячи гривен.
За повторное такое нарушение сумма вырастет и составит от 85 до 170 тысяч гривен.
По мнению чиновника, такие существенные суммы штрафов должны способствовать добросовестному выполнению закона.
Абрамовский добавил, что на то, чтобы переориентировать производство и продажу изделий, дается год.
Ранее сообщалось, что за лето харьковские активисты самостоятельно спасли реку от экокатастрофы, и вынесли 108 тонн мусора.