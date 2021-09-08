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В Украине хотят запретить одноразовую посуду

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Киев, Среда 08 сентября 2021 17:56
В Украине хотят запретить одноразовую посуду Фото: в Украине могут запретить использование одноразовой посуды (facebook.com/abramovskyy.roman)
Автор: Сергей Пышкин

Роман Абрамовский планирует ограничить использование одноразового пластика. Согласно документу, планируется запретить его производство и ввоз на территорию Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского.

По словам Абрамовского, документ планируют зарегистрировать в Верховной раде до конца октября. Согласно концепции ограничения оборота одноразовых изделий из пластика, в Украине могут запретить производство и ввоз:

  • соломинок;
  • столовых приборов;
  • посуды;
  • палочек для держания воздушных шаров и основа для них;
  • емкостей для еды и напитков;
  • крышек от емкостей для напитков;
  • емкостей для еды и напитков из вспененного пенополистирола;
  • изделий из оксобиораскладного пластика.

"Также предлагаем ввести маркировку для некоторых изделий, содержащих пластик, которые пока что не попадают под запрет. В частности, для: влажных салфеток, средств личной женской гигиены, подгузников, табачных изделий с фильтрами", - добавил Абрамовский.

Министр отметил, что в случае принятия законопроекта, все запреты вступят в силу через год.

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