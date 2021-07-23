В Украине хотят сносить "хрущевки": как это будет работать

Обсуждения по поводу будущего "хрущевок" активно ведутся в Украине с 2006 года. Именно тогда был принят закон о комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда.



"С 2006 года! У нас есть закон, который касается реконструкции кварталов, но механизма, как работать со старыми домами, как их расселять, к сожалению, нет никакого", – отметила Шуляк.

Кстати, снос таких домов возможен только, если 100% жителей дома согласятся с таким решением.

"Когда в 2006 году люди узнали о такой возможности, естественно, в каждую хрущевку, которая есть в Киеве, были прописаны мама, папа, соседи, все родственники... Есть квартиры, где прописаны десятки людей, потому что люди читают еще старый Жилищный кодекс и думают: "О, если мы будем прописаны, значит, на каждого человека по 20 метров [квадратных] плюс, и будет такой подарок от государства". Но вы же понимаете, что 100-процентного согласия от всех жильцов на расселение не получить никогда. Это просто невозможно. Поэтому Минрегион подготовил законопроект, который касается снижения этого барьера: если 75% жильцов согласны, тогда можно приступать к расселению", – сообщила Шуляк.

Для того, чтобы старые дома были реконструированы, нужны усилия застройщиков, жителей и местных властей.



"Здесь треугольник: инвестор-застройщик, жители и местные власти. Если баланс будет найден (в законопроекте, мне кажется, он прописан), то можно найти вариант, чтобы каждому было интересно... И чтобы этот камень с 2006 года можно было сдвинуть", – сказала Шуляк.

Для справки

Дома хрущевской постройки — советские типовые панельные или кирпичные жилые дома, обычно 5-этажные, с малогабаритными квартирами. Названы по фамилии Н. С. Хрущева, в период правления которого началось их массовое строительство в СССР и всей Евразии.