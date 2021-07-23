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В Україні хочуть зносити "хрущовки": як це буде працювати

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П'ятниця 23 липня 2021 12:55
В Україні хочуть зносити "хрущовки": як це буде працювати Фото: в Україні планують позбутися "хрущовок" (facebook.com.camrador)
Автор: Людмила Жукова

В Україні хочуть назавжди позбутися старих будинків - "хрущовок". Міністерство розвитку громад і територій України розробило законопроект, який стосується знесення та реконструкції цих будинків.

Про це виданню "Гордон" розповіла народний депутат від "Слуги народу", заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Обговорення з приводу майбутнього "хрущовок" активно ведуться в Україні з 2006 року. Саме тоді був прийнятий закон про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду.

"З 2006 року! У нас є закон, який стосується реконструкції кварталів, але механізму, як працювати зі старими будинками, як їх розселяти, на жаль, немає ніякого", – зазначила Шуляк.

До речі, знесення таких будинків можливий тільки, якщо 100% мешканців будинку погодяться з таким рішенням.

"Коли у 2006 році люди дізналися про таку можливість, природно, в кожну хрущовку, яка є в Києві, були прописані мама, тато, сусіди, всі родичі... Є квартири, де прописані десятки людей, тому що люди читають ще старий житловий кодекс і думають: "о, Якщо ми будемо прописані, значить, на кожну людину по 20 метрів [квадратних] плюс, і буде такий подарунок від держави". Але ви ж розумієте, що 100-відсоткової згоди від усіх мешканців на розселення не отримати ніколи. Це просто неможливо. Тому Мінрегіон підготував законопроект, який стосується зниження цього бар'єру: якщо 75% мешканців згодні, тоді можна приступати до розселення", – повідомила Шуляк.

Для того, щоб старі будинки були реконструйовані, потрібні зусилля забудовників, жителів і місцевої влади.

"Тут трикутник: інвестор-забудовник, жителі і місцева влада. Якщо баланс буде знайдений (в законопроекті, мені здається, він прописаний), то можна знайти варіант, щоб кожному було цікаво... І щоб цей камінь з 2006 року можна було зрушити", – сказала Шуляк.

Для довідки

Будинки хрущовської споруди - радянські типові панельні або цегляні житлові будинки, зазвичай 5-поверхові, з малогабаритними квартирами. Названі на прізвище м.с. Хрущова, в період правління якого почалося їх масове будівництво в СРСР і всієї Євразії.

Як ми раніше писали, у Київській хрущовці "поселили" тисячу людей.

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