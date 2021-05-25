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В киевской хрущевке "поселили" тысячу людей: как работает схема

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Киев, Вторник 25 мая 2021 17:09
В киевской хрущевке "поселили" тысячу людей: как работает схема В Киеве обнаружили квартиру, в которой прописано 1000 человек (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В обычной квартире в Киеве обнаружили сразу 1000 прописанных человек. Эта квартира-муравейник находится по улице Максима Берлинского и ее площадь составляет всего 30 квадратных метров.

Как рассказал депутат Константин Усов, подобных муравейников в столице более сотни и это отдельный и полулегальный бизнес. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам депутата, еще одна подобная квартира была обнаружена по улице Кудряшова. В ней оказалось прописано 740 человек.

"Это отдельный, полулегальный бизнес. Его последствия для государства – увеличение нелегальных мигрантов, узаконивание иностранных криминальных элементов и представление им права постоянного проживания в Украине, а также записывание в "киевляне" жителей других регионов", - подчеркнул Усов.

Он отметил, что дети таких жителей занимают места в детских садах и школах, а они сами получают льготы – социальные, медицинские и транспортные. Их голоса используют для манипуляции на выборах, такие жители создают дополнительную нагрузку на бюджет, и такая регистрация создает дополнительные проблемы при мобилизации призывников.

Депутат объяснил, что в действующем законодательстве нет ограничения по количеству регистраций на одной площади. И нет норм, которые бы обязывали человека проживать по адресу регистрации. Единственный выход из такой ситуации, по мнению Усова, общая отмена прописки и привязка всех административных сервисов к фактическому месту проживания.

В ближайшее время планируется полная проверка таких квартир-муравейников на предмет получения социальной помощи, количество прописанных детей, оплаты за коммунальные услуги и в ситуации с иностранцами – есть ли у них соответствующие документы.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы стали реже покупать жилье, но при этом переключились на новый тренд.

А также мы рассказывали о том, как выглядит дом в центре Киева, где живет президент Зеленский.

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