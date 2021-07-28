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В Украине хотят снести 30 тысяч "хрущевок": куда переселят людей

Автор: Светлана Мащенко

В Украине планируют наконец-то разобраться с "хрущевками", пятиэтажными жилыми домами с малогабаритными квартирами, которые строились с 1956 до начала 1970-х годов.

Об этом говорится в сюжете Сніданка з 1+1.

Законопроект Минрегиона уже прошел общественные слушания. Там согласовали механизм расселения жителей и определили ответственных за проект.

Жители "хрущевок" получат квартиры в новостройках

Согласно проекту, людей, живущих в пятиэтажках, сначала переселят в новые квартиры.

А решение о снесении домов будет согласовывать местная власть, после того, как будет разработан и утвержден план о реконструкции квартала и получено письменное соглашение от всех владельцев квартир на переезд.

Интересно, что закон о реконструкции кварталов был принят еще в 2016-м, но только в начале июля 2021-го к этому вопросу вернулись в правительстве.

Видео: В Украине хотят снести "хрущевки" (ТСН)

Напомним, что проект относительно сноса и реконструкции таких домов разработан Министерством развития общин и территорий Украины.

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Кабинет Министров Украиныхрущевки