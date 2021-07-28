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В Україні хочуть знести 30 тисяч "хрущовок": куди переселять людей

Автор: Світлана Мащенко

В Україні планують нарешті розібратися з "хрущовками", п'ятиповерховими житловими будинками з малогабаритними квартирами, які будувалися з 1956 до початку 1970-х років.

Про це йдеться в сюжеті Сніданку з 1+1.

Законопроект Мінрегіону вже пройшов громадські слухання. Там погодили механізм розселення жителів і визначили відповідальних за проект.

Жителі "хрущовок" отримають квартири в новобудовах

Згідно з проектом, людей, що живуть в п'ятиповерхівках, спочатку переселять в нові квартири.

А рішення про знесення будинків буде погоджувати місцева влада, після того, як буде розроблений і затверджений план про реконструкцію кварталу і отримано письмову угоду від усіх власників квартир на переїзд.

Цікаво, що закон про реконструкцію кварталів був прийнятий ще в 2016-му, але тільки на початку липня 2021-го до цього питання повернулися в уряді.

Відео: В Україні хочуть знести "хрущовки" (ТСН)

Нагадаємо, що проект щодо знесення та реконструкції таких будинків розроблений Міністерством розвитку громад і територій України.

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Кабінет Міністрів Українихрущевки