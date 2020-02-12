В Украине хотят сделать зарплаты, как в Польше: сколько сможем получать

Владимир Зеленский хочет сделать в Украине уровень зарплат, как в Польше. Об этом глава страны сообщил в интервью, которое опубликовано на странице Офиса президента. Гарант мечтает, чтобы в стране были зарплаты, хотя бы уровня 70% польских. По его мнению, это вернет заробитчан в Украину и они будут стимулированы работать в своей стране.

Отметим, что в Польше средняя зарплата в пересчете на гривны составляет 30920 гривен, это всего 40% от средней зарплаты украинца в 2019 году. Как известно, средняя выплата за декабрь в Украине равнялась 12264 гривнам. Чтобы достичь уровня 70% польских зарплат, украинская должна быть минимум 21600 гривен. Об этом пишут журналисты ТСН.

Сколько получают зарплату в Польше (фото: ТСН)

В Польше самые большие зарплаты у работников в области информации и телекоммуникациях. На 2 месте – финансовая и страховая деятельность. В Украине же те, кто работают в отрасли финансовой и страховой деятельности, зарабатывают больше всего.

Польские зарплаты на 60% выше, чем украинские.. Самый большой разрыв по зарплатам есть в отраслях сельского хозяйства (72,5%), охраны здоровья (72,4%) и операций с недвижимым имуществом (69,6%). В то же время наименьший – в области государственного управления и обороны (44,9%).