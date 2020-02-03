Украинцам стали отказывать во въезде в Европу: какая страна "разворачивает" людей

Польша не пускает украинцев (Коллаж РБК-Украина)

Польша стала чаще всего отказывать украинцам во въезде

Польша стала все чаще "разворачивать" украинцев во въезде в страну. За 2019 год число отказов гражданам нашей страны увеличилось до 58,5 тысяч, в 2018 году не разрешили пересечь границу 48 тысячам людей. Об этом информирует аналитический центр "Европа без барьеров".

Самой основной причиной запрета въезда в страну польские пограничники называют отсутствие у украинцев наличных средств, а банковская карта в качестве доказательства платежеспособности в таком вопросе не может помочь.

Кстати, в 2018 году служащие проверяли не только документы, удостоверяющие личность, но и спрашивали о цели визита. Часто этот вопрос становился последним.

По данным Европейского агентства границ и береговой охраны Frontex, Украина занимает первое место по количеству отказов во въезде в страны ЕС и Шенгена.

В 2018 году, по информации Frontex, количество отказов из-за нехватки документов или денег возросло аж на 55% – 57 тысячи 593 отказа, что на 20 тысяч больше, чем в 2017 году. Большинство отказов, примерно 53 тысяч, выдали на наземной польской границе.

Юристы рекомендуют подавать письменную жалобу, если причина отказа была надуманной. В ней кроме личных данных нужно детально описать, что произошло, и указать, как зовут пограничника, который поставил невъезд.