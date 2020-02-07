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Более 13 тысяч украинцев нелегально работали в Польше в 2019 году

Новости » Общество     07.02.2020 - 14:58
Более 13 тысяч украинцев нелегально работали в Польше в 2019 году
Иллюстративное фото (pixabay.com-kaboompics)

Среди 14,7 тысяч нелегально работающих иностранцев в Польше, 13,3 тысячи - украинцы

В 2019 году польские пограничники выявили более 13 тысяч украинцев, которые нелегально работали на территории Польши. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Сообщается, что в прошлом году всего в Польше было выявлено более 14,7 тысячи иностранцев, которые работали нелегально. Большинство из них составили украинцы - 13,3 тысячи человек, грузины - 476, молдаване - 326 и белорусы - 243.

Также польские пограничники отметили, что в прошлом году были зафиксированы 26,6 тысячи иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране.

Ранее РБК-Украина писало, что количество отказов гражданам Украины во въезде в Польшу в 2019 году составило 58,5 тысячи. Этот показатель на 25% превышает количество отказов в 2018 году (было 46,7 тысячи). Абсолютное большинство отказов была выдано на наземной границе.

Также сообщалось, что в течение 2019 года снижалась заинтересованность украинцев в работе за рубежом за исключением поиска работы в Германии. Снижению интереса к выезду на работу за границу способствовало укрепление гривны.

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