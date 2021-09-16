В Украине хотят резко повысить выплаты на детей: когда и на сколько

В Украине могут резко вырасти выплаты при рождении ребенка. Если сейчас родители от государства получают чуть более 40 тысяч гривен, то в случае принятия законопроекта, сумма будет зависеть от того, первый это ребенок, второй, третий и так далее.
Об этом говорилось на заседании профильного комитета Верховной рады 15 сентября, где рассматривался четыре проекты нормативных акта на эту тему.
Три законопроекты были отклонены, а №5585-1 поддержали за основу.
"Кроме того, законопроект предусматривает разный размер единовременной выплаты при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка.
Если Верховная рада примет законопроект, его действие начнется уже с января 2022 года.
Единовременно планируют выплачивать фиксированную сумму, а остальное - в течение трех лет с рождения малыша.
Отметим, что премьер-министр Денис Шмигаль еще в мае анонсировал, что выплаты будут расти и в 2023 в соответствии с прогностическими показаниями инфляции.
Помощь при рождении ребенка остается неизменной с 30 июня 2014 года. Это 41280 грн независимо, какой по очереди ребенок родился. 10320 грн выплачивается сразу, а затем 860 грн ежемесячно в течение следующих трех лет.
А вот к июню 2014-го выплаты были дифференцированными и постепенно увеличивались ежегодно. Последние суммы были такими: 30960 на первого ребенка, 61920 - на второго, 123840 - на третьего и каждого последующего.
Ранее мы писали также, что в Министерстве социальной политики анонсировали повышение выплат женщинам-пенсионеркам на 9 процентов.