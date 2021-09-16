В Україні хочуть різко підвищити виплати на дітей: коли і на скільки

В Україні можуть різко зрости виплати при народженні дитини. Якщо зараз батьки від держави отримують трохи більше ніж 40 тисяч гривень, то у разі ухвалення законопроєкту, сума залежатиме від того, перша це дитина, друга, третя і так далі.
Про це говорилося на засіданні профільного комітету Верховної ради 15 вересня, де розглядалося чотири проєкти нормативних акти на цю тему.
Три законопроєкти були відхилені, а №5585-1 підтримали за основу.
"Крім того, законопроект передбачає різний розмір одноразової виплати при народженні першої, другої, третьої та кожної наступної дитини.
Якщо Верховна рада ухвалить законопроєкт, його дія почнеться вже з січня 2022 року.
Одноразово планують виплачувати фіксовану суму, а решту - протягом трьох років з народження малюка.
Відзначимо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль ще в травні анонсував, що виплати будуть рости і в 2023 відповідно до прогностичних показань інфляції.
Допомога при народженні дитини залишається незмінною з 30 червня 2014 року. Це 41280 грн незалежно, яка по черзі дитина народилася. 10320 грн виплачується відразу, а потім 860 грн щомісяця протягом наступних трьох років.
А от до червня 2014-го виплати були диференційованими і поступово збільшувалися щорічно. Останні суми були такими: 30960 на першу дитину, 61920 - на другу, 123840 - на третю і кожну наступну.
Раніше ми писали також, що в Міністерстві соціальної політики анонсували підвищення виплат жінкам-пенсіонеркам на 9 відсотків.