В Україні хочуть різко підвищити виплати на дітей: коли і на скільки

Три законопроєкти були відхилені, а №5585-1 підтримали за основу.

Документ визначає такі виплати:

на першу дитину у розмірі 50 тис. грн,

на другу - 100 тис. грн,

на третю - 150 тис. грн.

"Крім того, законопроект передбачає різний розмір одноразової виплати при народженні першої, другої, третьої та кожної наступної дитини.

Коли можуть підвищити виплати

Якщо Верховна рада ухвалить законопроєкт, його дія почнеться вже з січня 2022 року.

Одноразово планують виплачувати фіксовану суму, а решту - протягом трьох років з народження малюка.

Відзначимо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль ще в травні анонсував, що виплати будуть рости і в 2023 відповідно до прогностичних показань інфляції.

Скільки зараз отримують батьки при народженні дітей

Допомога при народженні дитини залишається незмінною з 30 червня 2014 року. Це 41280 грн незалежно, яка по черзі дитина народилася. 10320 грн виплачується відразу, а потім 860 грн щомісяця протягом наступних трьох років.

А от до червня 2014-го виплати були диференційованими і поступово збільшувалися щорічно. Останні суми були такими: 30960 на першу дитину, 61920 - на другу, 123840 - на третю і кожну наступну.