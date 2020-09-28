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В Украине хотят отменить штрафы за изготовление и хранение самогона: что об этом известно

Понедельник 28 сентября 2020 21:42
В Украине хотят отменить штрафы за изготовление и хранение самогона: что об этом известно
В Украине хотят разрешить производить самогон (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Украинцам хотят разрешить производить самогон, наливки и вино для собственных нужд

В Украине могут отменить штраф за изготовление и хранение самогона, а также за аппараты для его выработки. В Верховной Раде депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали проект закона об изменении в Кодекс Украины.

В частности, изменения предлагается внести в законе об административных правонарушениях относительно урегулирования некоторых аспектов самогоноварения и рынка молока. Об этом пишет УНИАН.

Депутаты предлагают исключить наказание за такие правонарушения:

Статья 176. Изготовление, хранение самогона и аппаратов для производства.

Статья 177. Приобретение самогона и других крепких напитков домашней выработки.

В пояснительной записке говорится, что по статистике штрафы в размере от 51 до 170 гривен неэффективны и за 2018 год было рассмотрено 197 дел об административных нарушениях, связанных с самогоноварением, а взыскание наложили всего на 80 человек.

Авторы законопроекта подчеркивают, что не нужно устанавливать ответственность, если человек "исключительно для собственного потребления производит из продуктов своего труда крепкие алкогольные напитки", ведь "это его естественное право, которое не может быть ограничено государством".

Депутаты считают, что статью нужно отменить, так как ее норма носит дискриминационный характер именно к самогону домашнего изготовления, поскольку производство вин виноградных и плодово-ягодных, напитков медовых, наливок и настоек в домашних условиях для собственного потребления не влечет за собой ответственности.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине с 1 октября могут подорожать коммунальные услуги.

А также рассказывали о том, что в Украине введут новые образцы документов для водителей. В техпаспорте и правах появится новая графа.

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