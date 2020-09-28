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В Україні хочуть скасувати штрафи за виготовлення та зберігання самогону: що про це відомо

Понеділок 28 вересня 2020 21:42
В Україні хочуть скасувати штрафи за виготовлення та зберігання самогону: що про це відомо
В Україні хочуть дозволити виготовляти самогон (Фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Українцям хочуть дозволити виготовляти самогон, наливки і вино для власних потреб

В Україні можуть скасувати штраф за виготовлення та зберігання самогону, а також апарати для його вироблення. У Верховній Раді депутати від "Слуги народу" зареєстрували проєкт закону про зміни в Кодекс України.

Зокрема, зміни пропонується внести в законі про адміністративні правопорушення щодо врегулювання деяких аспектів самогоноваріння та ринку молока. Про це пише УНІАН.

Депутати пропонують виключити покарання за такі правопорушення:

Стаття 176. Виготовлення, зберігання самогону та апаратів для виробництва.

Стаття 177. Придбання самогону та інших міцних напоїв домашнього вироблення.

У пояснювальній записці йдеться, що за статистикою штрафи у розмірі від 51 до 170 гривень неефективні й за 2018 рік було розглянуто 197 справ про адміністративні порушення, пов'язані з самогоноварінням, а стягнення накладено лише на 80 осіб.

Автори законопроєкту підкреслюють, що не потрібно встановлювати відповідальність, якщо людина "виключно для власного споживання виготовляє з продуктів своєї праці міцні алкогольні напої", адже "це його природне право, яке не може бути обмежене державою".

Депутати вважають, що статтю потрібно скасувати, оскільки її норма має дискримінаційний характер саме до самогону домашнього виготовлення, оскільки виробництво вин виноградних і плодово-ягідних, медових напоїв, наливок і настоянок в домашніх умовах для власного споживання не тягне за собою відповідальності.

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