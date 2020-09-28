В Украине с 1 октября подорожает коммуналка: сколько будем платить

В Украине взлетит коммуналка (коллаж РБК-Украина)

С 1 октября в Украине вырастут тарифы на коммунальные услуги

В Украине с 1 октября 2020 года взлетит стоимость коммунальных услуг. Это связано с тем, что согласно Меморандуму Украины и МВФ, с 1 октября в нашей стране должны вырасти тарифы на коммунальные услуги.

Так, электроэнергия для населения подорожает почти в два раза, а холодная вода на 22%.

"Уже с первого октября должна подняться и цена на первые 100 кВт/ч электроэнергии для населения. Она была неизменной с 2017 года. Практически в два раза – с 0,9 грн до 1,68 грн. Такие планы были обнародованы еще в презентации Меморандума о сокращении "зеленого" тарифа", – сказано в сообщении.

Цена на первые 100 кВт/ч электроэнергии поднимется почти в 2 раза - с 0,9 грн до 1,68 грн. Также следует ожидать и повышения стоимости услуг на холодную воду, она поднимется на 22%.

Причиной подорожания тарифов называют рост зарплаты сотрудников и повышения стоимость расходников. До 1 октября тарифы должны быть согласованы с местными властями.

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