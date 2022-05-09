В Украине хотят освободить от мобилизации некоторых мужчин: кто это будет

Что значит этот законопроект

Согласно статье 23 закона "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации имеют научные и научно-педагогические работники с ученым званием или научной степенью.

Теперь же согласно новому законопроекту, можно и не иметь ученого звания и степени и освободиться от призыва.

Но чтобы получить ученое звание доцента стаж преподавания должен быть не менее пяти лет. Более того, есть педагоги, которые работают на должностях доцента и профессора, но без ученых званий профессора или доцента, или с ученым званием старшего научного сотрудника.

Кстати, много старших преподавателей и преподавателей без ученого звание и научной степени. По словам авторов законопроекта, это дискриминация.

Кто может быть освобожден от призыва, в случае принятия законопроекта

Народные депутаты предлагают предоставить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации педагогам и научным сотрудникам вузов, колледжей, ПТУ и школ, если они работают не менее, чем на 0,75 ставки.

Стоит отметить, что в апреле 2022 года парламент принял законопроект №7272 об отсрочке от призыва студентам и педагогам ПТУ.

Такое право получат студенты ПТУ, которые учатся на дневной или дуальной форме образования, а преподаватели получают отсрочку, если они работают не менее чем на 0,75 ставки.

Мобилизацию могут продолжить

Общая мобилизация была объявлена 24 февраля сроком на три месяца, однако ее могут продолжить по ситуации.

"Мобилизация была объявлена в течение трех месяцев, от 24 февраля, которые скоро должны истечь, но это не значит, что она может закончиться. Все будет зависеть от обстановки, которая сложится на тот период (24 мая - Ред.)”, - пояснил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач на брифинге.