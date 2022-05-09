В Україні хочуть звільнити від мобілізації деяких чоловіків: хто це буде

Що значить цей законопроект

Відповідно до статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають наукові та науково-педагогічні працівники з вченим званням або науковим ступенем.

Тепер же згідно з новим законопроектом, можна і не мати вченого звання і ступеня і звільнитися від призову.

Але щоб отримати вчене звання доцента стаж викладання повинен бути не менше п'яти років. Більш того, є педагоги, які працюють на посадах доцента і професора, але без вчених звань професора або доцента, або з вченим званням старшого наукового співробітника.

До речі, багато старших викладачів і викладачів без вченого звання і наукового ступеня. За словами авторів законопроекту, це дискримінація.

Хто може бути звільнений від призову, у разі прийняття законопроекту

Народні депутати пропонують надати відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації педагогам і науковим співробітникам вузів, коледжів, ПТУ і шкіл, якщо вони працюють не менше, ніж на 0,75 ставки.

Варто зазначити, що у квітні 2022 року парламент ухвалив законопроект №7272 про відстрочку від призову студентам і педагогам ПТУ.

Таке право отримають студенти ПТУ, які навчаються на денній або дуальній формі освіти, а викладачі отримують відстрочку, якщо вони працюють не менше ніж на 0,75 ставки.

Мобілізацію можуть продовжити

Загальна мобілізація була оголошена 24 лютого терміном на три місяці, проте її можуть продовжити по ситуації.

"Мобілізація була оголошена протягом трьох місяців, від 24 лютого, які скоро повинні закінчитися, але це не означає, що вона може закінчитися. Все залежатиме від обстановки, яка складеться на той період (24 травня - Ред.)", - пояснив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач на брифінгу.