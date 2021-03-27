В Украине хотят контролировать цены: эксперт назвал подводные камни для покупателей

Контроль цен государством в Украине не может позитивно для покупателей повлиять на рост цен. Такое мнение высказал экономист Павел Кухта. Он считает, что контроль цен государством привел в прошлом только к постоянным скачкам цен, но никак к их стабильности.

По мнению эксперта, государство не может повлиять на растущие цены на продукты. Эксперт вспомнил целую систему по контролю цен, которая "занималась сбором взяток".

"Кроме ситуации с аномальным кризисом, когда все раскупают, государство может что-то сделать с ценами. Я эту мантру слышал еще со времен Азарова, который постоянно то капусту, то картошку регулировал. Я помню, как была целая машина построена по контролю над ценами, ценовая инспекция. К тому моменту как ее ликвидировали после 2014 года, это был один из самых мощных органов по сбору взяток с бизнеса в стране", - вспоминает Кухта.

Экономист также считает, что этот аппарат привел только к негативным последствиям для покупателей.

"Ничего они не регулировали. Капуста как скакала на рынке, так и скакала. Но взятки бизнес носил ежемесячно. После того как ее (инспекцию - ред.) ликвидировали, цены начали меньше прыгать", - сказал он.

Также Кухта сообщает, что особой надобности в контроле цен государством уже нет. В развитых странах от этого органа давно отказались. Но есть случаи, когда этот аппарат необходим.

"Иногда государство может вмешиваться - когда, к примеру, гуманитарная катастрофа в зоне стихийного бедствия, не хватает воды, и начинают задирать цены - тогда это можно быстро отрегулировать, и то на несколько дней. Это лишь кризисный инструмент", - сказал он.