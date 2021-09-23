В Украине хотят изменить правила выплат пособия по безработице

Речь идет о законопроекте о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно реформирования службы занятости, социального страхования на случай безработицы, содействия продуктивной занятости населения, в том числе молодежи, и внедрения новых активных программ на рынке труда.

В пояснительной записке к документу говорится, в частности, о планах изменить подходы к условиям, продолжительности и размерам выплаты пособия по безработице, в том числе усилить страховые принципы (чем больше страховой стаж - тем больше размер помощи по безработице) и ослабить к безработным санкции за увольнения с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин.

Что сейчас

Так, в настоящее время согласно закону пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру:

первые 90 календарных дней - 100 %;

в течение следующих 90 календарных дней - 80 %;

в дальнейшем - 70 %.

Что предлагают

первая половина срока продолжительности выплаты пособия по безработице - 100 %;

в дальнейшем - 50 %.

Кроме того, для украинцев, чей страховой стаж составляет не менее 15 лет и которіе в течение 15 лет, предшествовавших месяцу предоставления статуса зарегистрированного безработного, не получали пособие по безработице, при определении размера пособия проценты к средней заработной плате (доходу), увеличиваются на 10 процентных пунктов.

Фото: скриншот документа

Также в проекте закона предлагается обновить финансирование общественных работ и отменить временные работы "как такие, которые не способствуют мотивации к труду".