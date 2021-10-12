В Украине хакеры взломали крупную сеть аптек и требуют выкуп

В Украине хакеры взломали сеть аптек АНЦ. Также они требуют выкуп за то, чтобы возобновить работу.
Об этом сообщил гендиректор холдинга аптечной сети АНЦ Николай Щербина.
По его словам, группа профессиональных хакеров взломала систему информационной защиты компании
"Группа профессиональных хакеров-вымогателей сломала систему информационной защиты компании, заблокировала работу сайта, вырубила Интернет в аптеках и предложила заплатить выкуп за возможность продолжить работу", - написал он.
Также Щербина рассказал, что хакерам ничего платить не будут. Сейчас делается все возможное для того, чтобы злоумышленников поймали и привлекли к ответственности.
"Наша команда работает над восстановлением инфраструктуры, которая скорее всего займет несколько дней", - добавил он.
Ранее мы сообщали, что на Прикарпатье обнаружили "армию ботов", которая распространяла вирусные программы. Через нее злоумышленник распространял вирусные программы и осуществлял DDoS - и спам-атаки.
Также мы писали, что в Twitch произошла масштабная утечка данных. Хакер назвал публикацию "первой частью". Злоумышленник, со своей стороны, отметил, что решился на такой шаг, из-за токсичности сообщества платформы.