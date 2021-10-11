На Прикарпатье обнаружили "армию ботов", которая распространяла вирусные программы
В Ивано-Франковской области правоохранители заблокировали деятельность хакера, который создал "армию ботов". Через нее злоумышленник распространял вирусные программы и осуществлял DDoS- и спам-атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По информации СБУ, в так называемую "армию ботов" входили более 100 тысяч фейковых учетных записей.
Установлено, что хакером оказался житель Ивано-Франковской области, он занимался взламыванием сайтов и подбором паролей к ящикам электронной почты.
Как сообщили в СБУ, мужчина находил заказчиков на закрытых форумах и в чатах Telegram, а расчеты с "клиентами" осуществлял через запрещенные в Украине электронные платежные системы.
Кроме того, следователи установили, что фигурант является представителем российской электронной системы мгновенных расчетов Webmoney, которая внесена в список санкций СНБО.
Так, мужчина изготавливал и выдавал пользователям данные этой платежной системы, для дальнейших проведений транзакций.
Правоохранители провели обыски по месту преступления во время которых изъяли компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности.
Сейчас мужчине готовится сообщение о подозрении по:
- ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт);
- ст. 363-1 (препятствование работе электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи путем массового распространения сообщений электросвязи) УК.