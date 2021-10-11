ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

На Прикарпатье обнаружили "армию ботов", которая распространяла вирусные программы

Новина українською →
Ивано-Франковская область, Понедельник 11 октября 2021 11:05
На Прикарпатье обнаружили "армию ботов", которая распространяла вирусные программы Фото: на Прикарпатье обнаружили "армию ботов", которая распространяла вирусные программы (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Ивано-Франковской области правоохранители заблокировали деятельность хакера, который создал "армию ботов". Через нее злоумышленник распространял вирусные программы и осуществлял DDoS- и спам-атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации СБУ, в так называемую "армию ботов" входили более 100 тысяч фейковых учетных записей.

Установлено, что хакером оказался житель Ивано-Франковской области, он занимался взламыванием сайтов и подбором паролей к ящикам электронной почты.

Как сообщили в СБУ, мужчина находил заказчиков на закрытых форумах и в чатах Telegram, а расчеты с "клиентами" осуществлял через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

Кроме того, следователи установили, что фигурант является представителем российской электронной системы мгновенных расчетов Webmoney, которая внесена в список санкций СНБО.

Так, мужчина изготавливал и выдавал пользователям данные этой платежной системы, для дальнейших проведений транзакций.

Правоохранители провели обыски по месту преступления во время которых изъяли компьютерное оборудование с доказательствами противоправной деятельности.

Сейчас мужчине готовится сообщение о подозрении по:

  • ч. 2 ст. 361-1 (создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт);
  • ст. 363-1 (препятствование работе электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи путем массового распространения сообщений электросвязи) УК.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Кибератака
NEWS
В РФ считают бессмысленными контакты с Украиной: "они постоянно меняют позицию"
В РФ считают бессмысленными контакты с Украиной: "они постоянно меняют позицию"
DAILY
Ударная волна. Как быстро Украина приближается к пику эпидемии "ковида"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ударная волна. Как быстро Украина приближается к пику эпидемии "ковида"