В Україні хакери зламали велику мережу аптек і вимагають викуп

За його словами, група професійних хакерів зламала систему інформаційного захисту компанії

"Група професійних хакерів-вимагачів зламала систему інформаційного захисту компанії, заблокувала роботу сайту, вирубала Інтернет в аптеках і запропонувала заплатити викуп за можливість продовжити роботу", - написав він.

Також Щербина розповів, що хакерам нічого платити не будуть. Зараз робиться все можливе для того, щоб зловмисників спіймали й притягли до відповідальності.

"Наша команда працює над відновленням інфраструктури, яка швидше за все займе кілька днів", - додав він.