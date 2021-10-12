В Україні хакери зламали велику мережу аптек і вимагають викуп

В Україні хакери зламали мережу аптек АНЦ. Також вони вимагають викуп за те, щоб відновити роботу.
Про це повідомив гендиректор холдингу аптечної мережі АНЦ Микола Щербина.
За його словами, група професійних хакерів зламала систему інформаційного захисту компанії
"Група професійних хакерів-вимагачів зламала систему інформаційного захисту компанії, заблокувала роботу сайту, вирубала Інтернет в аптеках і запропонувала заплатити викуп за можливість продовжити роботу", - написав він.
Також Щербина розповів, що хакерам нічого платити не будуть. Зараз робиться все можливе для того, щоб зловмисників спіймали й притягли до відповідальності.
"Наша команда працює над відновленням інфраструктури, яка швидше за все займе кілька днів", - додав він.
Раніше ми повідомляли, що на Прикарпатті виявили "армію ботів", яка поширювала вірусні програми. Через неї зловмисник поширював вірусні програми і здійснював DDoS- та спам-атаки.
Також ми писали, що в Twitch стався масштабний витік даних. Хакер назвав публікацію "першою частиною". Зловмисник, зі свого боку, відзначив, що наважився на такий крок, через токсичність спільноти платформи.