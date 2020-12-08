Украине грозит три волны COVID-19: врач назвал дату окончания пандемии

Врач рассказал, когда закончится пандемия коронавируса (Коллаж РБК-Украина)

Главный врач одного из львовских медицинских центров Тарас Жиравецкий считает, что Украине придется выдержать три волны коронавируса. Он назвал дату окончания пандемии в мире и сравнил COVID-19 с эпидемией испанского гриппа, которая началась в 1918 году.

Как отметил Жиравецкий, первая волна "испанки" была сравнительно небольшой – всего 5-10% инфицированных. Но следующие две были более серьезные и масштабные, отметил специалист в интервью для "ТСН".

"Из того, что прогнозируем и видим, и опираясь на модель испанского гриппа, которая была запротоколирована в 1918 году, то мы ждем трех волн", - рассказал врач и добавил, что вторая волна COVID-19 началась в Украине в августе. Своего пика, по мнению специалиста, она достигнет в январе – феврале 2021 года.

"Следующие полгода мы будем наблюдать падение этой волны. Соответственно, будем опускаться вниз, то есть, количество случаев и госпитализации будет меньше. Сейчас мы поднимаемся, к середине лета будет спуск. Затем, может быть так же, как и этим летом – ориентировочно два месяца легких, где-то будет мало случаев регистрироваться и меньше госпитализаций, а потом, где-то в середине августа, теоретически, должна прийти третья волна, во время которой может переболеть 25-30% населения", - объяснил Жиравецкий.

По прогнозу медика, третья волна продлится от полугода до 8 месяцев, а потом стоит ожидать ощутимый спад.

"Если ориентировочно, то в марте этого года начался коронавирус, а в 2022 году он должен исчезнуть", - резюмировал Жиравецкий.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач назвал симптомы коронавируса, которые могут означать тяжелую форму.

А также рассказывали о том, что медик перечислил занятия, которым категорически нельзя заниматься после коронавируса.