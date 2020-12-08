Україні загрожує три хвилі COVID-19: лікар назвав дату закінчення пандемії

Лікар розповів, коли закінчиться пандемія коронавірусу (Колаж РБК-Україна)

Головний лікар одного з львівських медичних центрів Тарас Жиравецький вважає, що Україні доведеться витримати три хвилі коронавірусу. Він назвав дату закінчення пандемії у світі та порівняв COVID-19 з епідемією іспанського грипу, яка почалася в 1918 році.

Як зазначив Жиравецький, перша хвиля "іспанки" була порівняно невеликою – всього 5-10% інфікованих. Але наступні дві були більш серйозні та масштабні, зазначив фахівець в інтерв'ю для "ТСН".

"З того, що прогнозуємо і бачимо, і спираючись на модель іспанського грипу, яка була запротокольована в 1918 році, то ми чекаємо трьох хвиль", - розповів лікар і додав, що друга хвиля COVID-19 почалася в Україні в серпні. Свого піку, на думку фахівця, вона досягне в січні – лютому 2021 року.

"Наступні пів року ми будемо спостерігати падіння цієї хвилі. Відповідно, будемо опускатися вниз, тобто, кількість випадків госпіталізації буде менше. Зараз ми підіймаємося, до середини літа буде спуск. Потім, може бути, так само як і влітку – орієнтовно два місяці легких, де буде мало випадків реєструватися і менше госпіталізацій, а потім, десь у середині серпня, теоретично, повинна прийти третя хвиля, під час якої може перехворіти 25-30% населення", - пояснив Жиравецький.

За прогнозом медика, третя хвиля триватиме від пів року до 8 місяців, а потім варто очікувати відчутний спад.

"Якщо орієнтовно, то в березні цього року розпочався коронавірус, а у 2022 році він повинен зникнути", - резюмував Жиравецький.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікар назвав симптоми коронавірусу, які можуть означати важку форму.

А також розповідали про те, що медик перерахував заняття, яким категорично не можна займатися після коронавірусу.