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Врач назвал симптомы коронавируса, которые могут означать тяжелую форму

Вторник 08 декабря 2020 09:05
Врач назвал симптомы коронавируса, которые могут означать тяжелую форму
Названы опасные симптомы коронавируса (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Украинский врач назвал опасные симптомы коронавируса, которые могут означать, что у заболевшего развивается тяжелая форма COVID-19. Медик говорит, что очень важно следить за температурой тела.

Об этом рассказал главврач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий, пишет ТСН.

Так, при постоянно высокой температуре, которая не снижается в течение длительного времени, можно говорить о развитии тяжелой формы. Еще одним признаком становится, когда у человека появляется удушье.

"Постоянная высокая температура, не снижается до 5-6 дня, это один из самых опасных симптомов. Второе - человек не может встать с постели, одышка. Какая сатурация на пульсоксиметр, какой пульс, какая частота дыхания, насколько пациент активен и как он вообще себя чувствует", - перечислил признаки, по которым оценивается состояние пациента, Тарас Жиравецкий.

А вот потеря обоняния, которая возникает у многих пациентов, клинически совершенно не имеет значения для врачей. Этот симптом неопасен.

Отметим, что ранее Тарас Жиравецкий рассказал, в каких местах наибольшая вероятность заразиться коронавирусом, и что уже давно следовало запретить правительству.

Кроме того медик назвал условия, при которых коронавирус может полностью исчезнуть во всем мире, и что для этого нужно предпринять.

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