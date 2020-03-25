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Україні загрожує економічна криза: гірше, ніж у 2009 році

STYLERЖиття    25.03.2020 - 09:26
Україні загрожує економічна криза: гірше, ніж у 2009 році
Україні загрожує фінансова криза (колаж: РБК-Україна)

Україні загрожує серйозний фінансова криза через пандемію коронавіруса

Фінансова криза загрожує Україні через пандемію коронавіруса COVID-19. За оцінками світових експертів у світі незабаром може статися рецесія, яка буде гірше, ніж у 2008-2009 роках. Як економічний спад може відбитися на житті українців - у матеріалі Styler.

Так, у Міжнародному валютному фонді вже попередили, що розвинені країни повинні надати підтримку країнам з низьким рівнем доходу. Про такі антикризові заходи вже заявила Крісталіна Георгієва, глава МВФ.

"Прогноз по зростанню світової економіки в 2020 році є негативним - спад буде таким же, як під час світової фінансової кризи, або ще гірше", - сказала Георгієва і додала, що МВФ готовий задіяти всю кредитну ємність в 1 трлн доларів.

Відзначимо, що в ситуації рецесії найбільш вразливими виявляються економіки країн, що розвиваються, з невеликим запасом міцності, до яких, на жаль, відноситься і Україна.

Що таке рецесія і як зміниться життя українців

Типовий економічний цикл триває цілих 10-15 років. Періодичність легко відстежити по історії - кризи спостерігалися в 1970-х, 90-х роках. Останній світовий "катаклізм" був у 2008-2009 роках. Але прискорити прихід кризи цього року "допоміг" коронавірус.

Рецесія економіки країни безпосередньо відбивається на добробуті її жителів. Як проявляється рецесія всередині країни:

  • зростає інфляція,
  • підвищуються ціни на всі види товарів/послуг,
  • знижуються обсяги виробництва,
  • скорочується кількість робочих місць, зростає безробіття,
  • знижується кількість видаваних кредитів,
  • зростають обсяги грошових переказів в інші країни,
  • знецінюються біржові індекси,
  • підвищується сума заборгованості держави

Вже зараз ми бачимо різке підвищення цін на ключові продукти харчування - овочі, крупи і так далі, а гривня продовжує падіння на валютному ринку.

Криза була питанням часу

Рецесія світової економіки - питання, обговорювані економістами протягом останніх років. Але в 2020 році на горизонті виник коронавірус, який і запустив цей процес.

Заради боротьби з вірусом, Україна, як і весь світ, пішла на безпрецедентні заходи - закрила кордони і ввела суворий карантин.

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