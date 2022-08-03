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В Украине грибами из леса уже отравились 19 человек: медики дали спасительные советы

Новина українською →
Среда 03 августа 2022 18:58
В Украине грибами из леса уже отравились 19 человек: медики дали спасительные советы Коллаж РБК-Украина: медики рассказали о случаях отравлений грибами в Украине
Автор: Владимир Костырин

В Украине зарегистрировали 12 очагов отравления дикорастущими грибами с начала 2022 года, а количество пострадавших, которые отравились своей "добычей" на тихой охоте в лесах, составило 19 человек, в том числе и одного ребенка.

Об этом 3 августа передали на сайте Центра общественного здоровья МОЗ Украины.

Медики добавили, что к счастью, летальных исходов не было.

Отмечается, что такие случаи отравлений дикорастущими грибами фиксируются на фоне действующего запрета на посещение леса.

"Нередкие случаи отравлений дикорастущими грибами регистрируются в Украине, несмотря на запрет посещения лесов, ведь боевые действия охватили около 600 тысяч гектаров лесных земель. В частности, суровый запрет касается Сумской, Черниговской, Ровенской областей, где случаи регистрировались", - говорится в публикации.

Где пострадали грибники

  • Больше всего пострадавших от отравления дикорастущими грибами зарегистрировано в Винницкой области - там в медицинской помощи нуждались 6 взрослых.
  • В Черниговской области зарегистрировали 3 очага - грибами отравились 5 взрослых.
  • В Черновицкой области - 1 очаг, пострадали 3 взрослых.
  • В Ровенской области - 2 очага, пострадали 2 человека, из них 1 ребенок.
  • В Сумской области - 1 очаг и 1 пострадавший (взрослый).

Кому не следует употреблять грибы

Грибы не рекомендуют есть беременным, кормящим грудью женщинам и пожилым людям. Также медики добавляют, что не следует кормить грибами или блюдами из них детей до 12 лет.

В Украине грибами из леса уже отравились 19 человек: медики дали спасительные советы

Какие признаки отравления

При отравлении грибами симптомы могут проявиться как уже через полчаса после употребления, так и в течение нескольких дней. Признаки такие:

  • тошнота;
  • рвота;
  • резкий боль в животе;
  • диарея;
  • головокружение;
  • повышение температуры тела;
  • снижение пульса;
  • нехватка воздуха, удушье;
  • судороги;
  • отток крови от конечностей (холодные руки и ноги);
  • бред, галлюцинации.

В Украине грибами из леса уже отравились 19 человек: медики дали спасительные советы

Что делать / первая помощь

В Минздраве подчеркивают, что при наличии какого-либо из указанных симптомов нужно срочно вызывать врача. Не занимайтесь самолечением, это небезопасно для жизни!

Для оказания первой помощи при отравлении грибами следует:

  • немедленно звоните в "скорую" (общий номер 103);
  • промойте желудок простой водой;
  • соблюдайте постельный режим;
  • пейте много жидкости (вода, подсоленная вода или прохладный чай) - это поможет восстановить водно-солевой баланс и вывести токсины;
  • примите сорбенты.

В Украине грибами из леса уже отравились 19 человек: медики дали спасительные советы

Что строго запрещено

  • При отравлении грибами категорически запрещено употреблять алкогольные напитки, любую пищу или молочные и кисломолочные продукты - это может ускорить всасывание токсинов в организм.
  • Также не следует выбрасывать остатки грибов или грибных блюд - их следует обязательно сохранить, так как их лабораторное исследование поможет выяснить причину отравления и назначить правильное лечение.

Напомним, ранее медики объяснили, как избежать отравления грибами, ведь сезон "тихой охоты" уже начался.

Добавим, что в Украине зафиксирован всплеск кишечных инфекций, и в Центре общественного здоровья МОЗ рассказали, на что нужно обратить внимание, чтобы не заболеть.

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Министерство здравоохранения Украины отравление грибы
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