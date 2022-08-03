В Україні грибами з лісу вже отруїлися 19 людей: медики дали рятівні поради

В Україні зареєстрували 12 осередків отруєння дикорослими грибами з початку 2022 року, а кількість постраждалих, які отруїлися своєю "здобиччю" на тихому полюванні в лісах, склала 19 людей, у тому числі й одну дитина.

Про це 3 серпня передали на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Медики додали, що на щастя, летальних випадків не було.

Зазначається, що такі випадки отруєнь дикорослими грибами фіксуються на фоні діючої заборони на відвідування лісу.

"Непоодинокі випадки отруєнь дикорослими грибами реєструються в Україні попри заборону відвідування лісів, адже бойові дії охопили близько 600 тисяч гектарів лісових земель. Зокрема, сувора заборона стосується Сумської, Чернігівської, Рівненської областей, де випадки реєструвалися", - йдеться в публікації.

Де постраждали грибники

Найбільше постраждалих від отруєння дикорослими грибами зареєстровано у Вінницькій області - там медичної допомоги потребували 6 дорослих.

У Чернігівській області зареєстрували 3 осередки - грибами отруїлися 5 дорослих.

У Чернівецькій області - 1 осередок, постраждали 3 дорослих.

У Рівненській області - 2 осередки, постраждали 2 людини, з них 1 дитина.

У Сумській області - 1 осередок і 1 потерпілий (дорослий).

Кому не слід вживати гриби

Гриби не рекомендують їсти вагітним, жінкам, які годують грудьми та літнім людям. Також медики додають, що не слід годувати грибами або стравами з них дітей до 12 років.

Які ознаки отруєння

При отруєнні грибами симптоми можуть проявитися як вже через пів години після вживання, так і протягом декількох днів. Ознаки такі:

нудота;

блювота;

різкий біль у животі;

діарея;

запаморочення;

підвищення температури тіла;

зниження пульсу;

задуха;

судоми;

відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);

марення, галюцинації.

Що робити / Перша допомога

У МОЗ наголошують, що при наявності будь-якого із зазначених симптомів потрібно терміново викликати лікаря. Не займайтеся самолікуванням, це небезпечно для життя!

Для надання першої допомоги при отруєнні грибами слід:

негайно телефонуйте в "швидку" (загальний номер 103);

промийте шлунок простою водою;

дотримуйтесь постільний режим;

пийте багато рідини (вода, підсолена вода або прохолодний чай) - це допоможе відновити водно-сольовий баланс і вивести токсини;

прийміть сорбенти.

Що строго заборонено