В Украине на границе с Польшей на пунктах пропуска запустят платную е-очередь: что известно

Возле границы с Польшей во Львовской области на пунктах пропуска собираются ввести платные электронные очереди для грузовых автомобилей. Сейчас на границе уже начали обустраивать места для отстаивания грузовиков около пунктов пропуска "Рава-Русская", "Шегини" и "Краковец".
Об этом 10 августа рассказал заместитель главы Львовской областной военной администрации Юрий Бучко на брифинге.
Водители грузового транспорта смогут записаться в е-очередь онлайн.
Сейчас в Украине есть единственный запущенный в тестовом режиме пилотный проект - в Закарпатской области. Следующим станет, как планируется, пункт пропуска "Краковец".
"Что для этого мы делаем? Мы на каждом пункте пропуска обустраиваем площадки для временного отстаивания грузового транспорта. Это как первый шаг к электронной очереди. Машина заезжает, как вы заезжаете в паркинг, получает билет, который имеет свой номер. При выезде на табло водитель будет видеть, когда он должен выезжать", - объясняет чиновник.
Бучко добавил, что запуск такой е-очереди может состояться осенью. И в настоящее время речь идет лишь о грузовиках.
"Мы сначала делаем места для отстоя, которые будут в дальнейшем служить площадкой для электронной очереди", - говорит он.
Такая электронная очередь будет не бесплатной.
"Будет на платной основе. Будут стоянки, обеспеченные санузлом, душ, комната для отдыха, где соответственно можно будет приобрести те или иные вещи первоочередные. И это кто-то должен обслуживать", - пояснил заммэра.
Стоимость е-билета в очередь составит около 8 евро - то есть цена услуги будет аналогичной, как в Европе.
Отмечается также, что вероятно, после запуска проекта на пункте пропуска альтернативы очереди уже не будет.
Видео: во Львовской области на пунктах пропуска для водителей планируют ввести платные электронные очереди
Ранее сообщалось, что недавно полсотни людей перекрыли дорогу возле границы во Львовской области вблизи пропускного пункта "Рава-Русская".
Напомним также, перед этим на границе с Польшей пункт пропуска "Краковец" временно закрывали для выезда из Украины.