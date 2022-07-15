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На границе с Польшей временно закрывают один из пунктов пропуска: что известно

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Львовская область, Пятница 15 июля 2022 15:36
На границе с Польшей временно закрывают один из пунктов пропуска: что известно Фото: На границе с Польшей временно закрывают один из пунктов пропуска (dpsu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

На границе с Польшей пункт пропуска "Краковец" временно закроют для выезда из Украины. Выезд в Польшу будет ограничен с 8:00 18 июля.

Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Львовский портал".

В это время на пункте пропуска "Краковец" начинают ремонтные работы в рамках проекта "Открытые границы", которые примерно завершаться к концу июля.

О возобновлении движения на выездном направлении обещают сообщить дополнительно.

"Просим граждан учесть эту информацию при пересечении границы и выбирать другие пункты пропуска для выезда в Польшу. Пропуск легковых автомобилей на въезд через "Краковец" будет осуществляться без изменений", - заявили пограничники.

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