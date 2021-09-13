В Украине фермеры цинично расправились с арбузами: видео возмутило украинцев

Так, в ролике мы можем увидеть, как с машины на поле бросаются арбузы и они разбиваются. Плоды остаются лежать на поле.

Фермеры убеждены, что выгоднее оставить арбузы на поле в качестве удобрения.

Отметим, что ранее фермеры заявляли, что не могут продать арбузы даже по цене 3-50 копеек за килограмм. К сожалению, в этом году предложение на этот продукт превзошло спрос.

Украинцы отреагировали на опубликованное видео с яркими эмоциями.