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В Україні фермери цинічно розправилися з кавунами: відео обурило українців

Автор: Людмила Жукова

У Херсонській області фермери знищили урожай кавунів, який не продався. Це сталося в селі Михайлівка.

У мережу потрапило відео, на якому видно "розправу".

Так, в ролику ми можемо побачити, як з машини на поле кидаються кавуни і вони розбиваються. Плоди залишаються лежати на полі.

Фермери переконані, що вигідніше залишити кавуни на полі в якості добрива.

Зазначимо, що раніше фермери заявляли, що не можуть продати кавуни навіть за ціною 3-50 копійок за кілограм. На жаль, цього року пропозиція на цей продукт перевершила попит.

Українці відреагували на опубліковане відео з яскравими емоціями.

  • Могли ж в зоопарк віддати...
  • Аграрна наддержава. Простіше викинути, ніж продати.
  • Хоч на добрива Органічні пустили, а не катком розчавили по асфальту.
  • Отож, всі такі розумні. А витрати які були, ніхто не знає, кавун у нас по 0,50 коп і то погано продається.
  • Краще б в дитбудинок віддали, а то сам не гам і іншому не дам.

Як ми раніше писали, у Херсонській області стався колапс з кавунами.

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