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В Україні ще дві жінки захворіли на коронавірус: що про них відомо

STYLERЖиття    16.03.2020 - 10:41
В Україні ще дві жінки захворіли на коронавірус: що про них відомо
Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Коронавірус в Україні виявили у двох жінок, які нещодавно повернулися з-за кордону

Коронавірус в Україні виявили ще у двох жінок з Чернівецької області. Що відомо про інфікованих COVID-19, скільки в країні захворілих і померлих, як вони себе почувають - в матеріалі Styler.

Так, станом на ранок 16 березня відомо про п'ять випадків зараження коронавірусом.

  • 49-річний чоловік з Чернівців (3 березня),
  • 64-річний чоловік Чернівецька область (12 березня),
  • 71-річна жінка Радомишль, Житомирська область (12 березня) - хвора померла 13 березня,
  • Дві жінки Чернівецька область (16 березня).

На даний момент лабораторія Центру громадського здоров'я України дослідила вже 94 зразка з підозрою на коронавірусну інфекцію. 80 - негативних, 9 - досліджується, 5 - підтвердилося.

Обидві жінки, про інфікування яких стало відомо 16 березня, нещодавно повернулися з-за кордону. Вони ізольовані, їх стан стабільний. Ще троє людей, які контактували з ними, відправлені на обсервацію. Це матір з дитиною і ще одна людина.

Чоловіки з Чернівецької області, які заразилися раніше, досі перебувають у лікарні. Одному з них краще, другого - досі лихоманить.

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Коронавірус в Україні (фото: facebook.com/phc.org.ua)

У МОЗ нагадали, як захистити себе від зараження коронавірусом:

  • уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ (мінімальна дистанція - 1,5 метра),
  • не торкайтеся свого обличчя, особливо очей, носа і рота,
  • регулярно мийте руки близько 20-40 секунд,
  • термічно обробляйте продукти, не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

Раніше ми писали, що з'ясувалися скандальні дані про походження смертельно небезпечного штаму коронавіруса.

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