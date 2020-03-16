В Україні ще дві жінки захворіли на коронавірус: що про них відомо

Коронавірус в Україні виявили у двох жінок, які нещодавно повернулися з-за кордону
Коронавірус в Україні виявили ще у двох жінок з Чернівецької області. Що відомо про інфікованих COVID-19, скільки в країні захворілих і померлих, як вони себе почувають - в матеріалі Styler.
Так, станом на ранок 16 березня відомо про п'ять випадків зараження коронавірусом.
На даний момент лабораторія Центру громадського здоров'я України дослідила вже 94 зразка з підозрою на коронавірусну інфекцію. 80 - негативних, 9 - досліджується, 5 - підтвердилося.
Обидві жінки, про інфікування яких стало відомо 16 березня, нещодавно повернулися з-за кордону. Вони ізольовані, їх стан стабільний. Ще троє людей, які контактували з ними, відправлені на обсервацію. Це матір з дитиною і ще одна людина.
Чоловіки з Чернівецької області, які заразилися раніше, досі перебувають у лікарні. Одному з них краще, другого - досі лихоманить.
Коронавірус в Україні (фото: facebook.com/phc.org.ua)
У МОЗ нагадали, як захистити себе від зараження коронавірусом:
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