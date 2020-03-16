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Вскрылись шокирующие факты о коронавирусе: изучали еще два года назад

STYLERКоронавирус    16.03.2020 - 09:44
Вскрылись шокирующие факты о коронавирусе: изучали еще два года назад
Коронавирус 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Коронавирус COVID-19 был искуственно выведен еще несколько лет назад

Коронавирус COVID-19 был обнаружен еще в 2018 году в ходе эксперимента над летучими мышами. Именно тогда китайские ученые похвастались тем, что нашли необычайный вирус в их организме.

Тогда данные об опытах в Уханьском институте вирусологии были опубликованы в государственном агентстве "Синьхуа". После пандемии коронавируса в мире об этом эксперименте, который тогда казался безобидным, вспомнили СМИ. Именно этот институт стал фигурировать, как источник вспышки COVID-19.

35-летний ученый по имени Чжоу Пэн два года назад изучал штамм коронавируса, который переносят летучие мыши. Тот вирус мог вызывать смертельную диарею у поросят.

Вскрылись шокирующие факты о коронавирусе: изучали еще два года назад

Ученый тестирует оборудование в Уханьском институте вирусологии (фото: russian.news.cn)

Ученые с гордостью рассказывали о поразительной способности летучих мышей быть переносчиками опасного вируса, при этом не заражаться самим.

"Есть надежда, что летучие мыши, которые переносят вирусы, не болея, научат и людей, как сопротивляться вирусам", - говорил тогда руководитель эксперимента.

Чжоу Пэн даже опубликовал научную статью из 28 глав, где рассказал об успехах работы исследовательской группы Уханьского института вирусологии.

Вскрылись шокирующие факты о коронавирусе: изучали еще два года назад

Исследователь коронавируса Чжоу Пэн (фото: russian.news.cn)

Отметим, ранее появление коронавируса COVID-19 связали с пропажей вируса из национальной лаборатории микробиологии (NML) в Канаде.

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