В Украине должников уже ловят на дорогах: заставляют расплатиться или забирают авто

Сейчас такой пилотный проект реализуется в нескольких областях (минимум 5), в том числе и в городах-миллионниках (среди них - Харьков и Одесса) - раскрывать все локации чиновник не стал "по понятным причинам". Впрочем, распространить цифровой метод хотят на всю страну до конца 2021 года.

На каких должников и как ведут "охоту"

Уточняется, что сотрудники ГИС могут получать данные мониторинга видео, в частности, с камер системы "Безопасный город" (с согласия властей на местах), отслеживать и идентифицировать транспортные средства граждан, находящихся в розыске из-за невыполнения своих обязательств по уплате долгов, в том числе в пользу государства, за:

потребленные жилищно-коммунальные услуги,

по алиментам,

иным категориям исполнительных документов.

При этом Гайченко успокаивает граждан, что на самом деле без судебного решения, вступившего в законную силу, органы ГИС "долги за "коммуналку" не взимают".

"Относительно подавляющего большинства должников по ЖКХ, а это примерно 99 человек из 100, решений судов о взыскании задолженности нет. Поэтому им нечего бояться", - пишет чиновник.

По его словам, очень быстро метод показал результативность. Так, за первые дни применения нового инструмента, на месте взыскали 64 тысяч гривен алиментов, 39 тысяч гривен было перечислено в пользу государства ЕСВ, а еще тут же водителей наштрафовали за нарушение ПДД на 17 тысяч гривен. Кроме того, было изъято 2 авто.

Как происходит оплата долгов на дорогах

Наличными сразу оплатить долги и штрафы на месте остановки водители не могут. Для этого и применяется цифровой метод.

Гайченко объяснил в комментарии UBR.ua, что сотрудники ГИС дают водителям соответствующие документальные бланки с указанными в них счетами. Должники обязаны перечислить на них средства. Если они отказываются, могут лишиться транспорта.

"Проведение такого эксперимента показало, что многие должники после того, как их останавливают в определенном месте сотрудники Нацполиции, и когда речь заходит о конфискации транспорта в счет долга, охотно соглашаются выплатить его деньгами, лишь бы не забирали автомобиль", - отметил он.

В Украине сотрудники ГИС и МВД могут забрать у должников машину прямо на дороге (фото: facebook.com)