Посигналил - заплати штраф: в каких случаях водителя могут наказать

Подача звукового сигнала автомобиля может стать причиной штрафа для водителя. Оказывается, в правилах дорожного движения прописано, когда сигналить правомерно, а когда считается нарушением.

В каких случаях водителя могут оштрафовать за неоправданную подачу звукового сигнала, рассказали в Auto.bigmir.

Звуковой сигнал автомобиля по ПДД относится к предупреждающим сигналам на дороге. Далеко не всегда водители используют его согласно нормам. В разделе 9 ПДД указано, что предупреждающие сигналы на дорогах запрещено использовать в населенных пунктах, которые обозначены табличками 5.45 на белом фоне. Вне населенных пунктов никаких ограничений на звуковые сигналы нет.

Также в правилах указывается, что водитель имеет право сигналить в целях предупреждения, чтобы прилечь внимание водителя автомобиля, который едет спереди при обгоне.

Но в реальности, водители используют звуковой сигнал во многих ситуациях, где нужно привлечь внимание других участников дорожного движения.

"Подавать звуковые сигналы в населенных пунктах запрещается, кроме случаев, когда без этого невозможно предотвратить дорожно-транспортное происшествие (ДТП)", - говорится в правилах ПДД.

В каких случаях водитель может получить штраф

Если водитель сигналит просто так, а не для того, чтобы предотвратить ДТП, его могут оштрафовать на 510 гривен. Это предусмотрено в ч. 2 ст. 122 КУоАП.

Стоит отметить, что полиция практически не штрафует водителей на дорогах за неправильную подачу звукового сигнала. И на практике доказать, что водитель посигналил просто так – очень сложно. Так как водители обычно сигналят другим водителям в различных ситуациях на дорогах, а также пешеходам, чтобы привлечь их внимание и избежать ДТП.