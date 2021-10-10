В Україні боржників вже ловлять на дорогах: змушують розплатитися або забирають авто

Зараз такий пілотний проект реалізується в декількох областях (щонайменше 5), в тому числі й у містах-мільйонниках (серед них - Харків та Одеса) - розкривати всі локації чиновник не став "зі зрозумілих причин". Втім, поширити цифровий метод хочуть на всю країну до кінця 2021 року.

На яких боржників і як ведуть "полювання"

Уточнюється, що співробітники ДВС можуть отримувати дані моніторингу відео, зокрема, з камер системи "Безпечне місто" (за згодою влади на місцях), відстежувати та ідентифікувати транспортні засоби громадян, які перебувають у розшуку через невиконання своїх зобов'язань по сплаті боргів, у тому числі на користь держави, за:

спожиті житлово-комунальні послуги,

по аліментах,

інших категоріях виконавчих документів.

При цьому Гайченко заспокоює громадян, що насправді без судового рішення, яке набрало законної сили, органи ДВС "борги за "комуналку" не стягують".

"Відносно переважної більшості боржників за ЖКГ, а це приблизно 99 людей зі 100, рішень судів про стягнення заборгованості немає. Відтак їм немає чого боятися", - пише чиновник.

За його словами, дуже швидко метод показав результативність. Так, за перші дні застосування нового інструменту, на місці стягнули 64 тисяч гривень аліментів, 39 тисяч гривень було перераховано на користь держави ЄСВ, а ще тут же водіїв наштрафували за порушення ПДР на 17 тисяч гривень. Крім того, було вилучено 2 авто.

Як відбувається оплата боргів на дорогах

Готівкою відразу оплатити борги і штрафи на місці зупинки водії не можуть. Для цього і застосовується цифровий метод.

Гайченко пояснив у коментарі UBR.ua, що співробітники ДВС дають водіям відповідні документальні бланки із зазначеними в них рахунками. Боржники зобов'язані перерахувати на них кошти. Якщо вони відмовляються, можуть позбутися транспорту.

"Проведення такого експерименту показало, що більшість боржників після того, як їх зупиняють у певному місці співробітники Нацполіції, і коли мова заходить про конфіскацію транспорту в рахунок боргу, охоче погоджуються виплатити його грошима, аби не забирали автомобіль", - зазначив він.

В Україні співробітники ДВС і МВС можуть забрати у боржників машину прямо на дорозі (фото: facebook.com)