В Украине добровольцам дадут новый статус: что известно

Добровольцам в Украине теперь будут давать статус участников боевых действий. Ранее люди должны были обращаться для этого в суд. Об этом решении Кабинета министров сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

Теперь правительство определило четкий механизм этой процедуры для членов добровольных военных формирований.

"Добровольцы, принимавшие непосредственное участие в АТО, смогут получить статус участника боевых действий. Правительство определило четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольных формирований. До этого иногда добровольцы были вынуждены в судах доказывать, что защищали страну на Востоке", - заметил глава Кабмина.

По словам Гончарука, добровольцы будут иметь льготы и социальные гарантии как участники боевых действий, а также смогут получить социальную поддержку, помощь в социальной и профессиональной адаптации после возвращения с военной службы.

Напомним, в конце декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении статуса УБД добровольцам.