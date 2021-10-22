ru ua
Пт, 22 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

В Україні діти копіюють "Гру в кальмара": "вбивають" один одного (відео)

Новость на русском →
Луцьк, П'ятниця 22 жовтня 2021 16:31
В Україні діти копіюють "Гру в кальмара": "вбивають" один одного (відео) На Волині діти грали у "Гру в кальмара" (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Луцьку діти, ще досі перебувають під враженням від південнокорейського серіалу "Гра в кальмара". Тому вони влаштували у дворі інсценування відомої сцени із розстрілом у першій серії серіалу.

Відео опублікували у Facebook на сторінці "Твій Володимир".

Так, у дворі однієї із багатоповерхівок помітили дітей віком 8-10 років, які ніби грали у "Гру в кальмара".

Зокрема, дівчинка рахувала, а потім робила у сторону хлопчиків жест, який схожий на постріл і дитина падала на траву.

У коментарях користувачі нейтрально відреагували, зокрема вони згадували своє дитинство.

  • Цікавий серіал. Він показує соціальний розрив між бідними й багатими корейцями;
  • У Володимирі діти теж грають у цю гру! Може дітям інтернетом не користуватися?;
  • Нічого нового. У роки мого дитинства ми грали цю гру "Машина їде, їде, стоп";
  • Гра давно всім відома. Проте, важливо, як дитина це сприймає. Вчора чула діалог першачків: - а ти грала в гру "В кальмара"?; - ні, а що це за гра?; - ну це така гра в смерть. Якось так;
  • В дітей, які виросли без інтернету теж була гра кальмар, вийди цілим після гульок на будівництві.

Як відомо "Гра в кальмара" - це найуспішніший південнокорейський серіал. У 9 серіях розповідають про групу людей, яким дуже треба дістати багато грошей. Важливо, що на переможця чекає приз, а на програвших - смерть.

Раніше ми повідомляли, як приготувати печиво з серіалу "Гра в кальмара".

Читайте РБК-Україна в Google News
игра игра в кальмара
LITE
Свято 22 жовтня: що строго заборонено робити в день Якова
Свято 22 жовтня: що строго заборонено робити в день Якова