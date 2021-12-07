В Украине выпустят новую монету: как она будет выглядеть (фото)

В Украине Национальный банк продлил серию "Восточного календаря" и вводит в обращение памятную монету "Год Тигра" номиналом 5 гривен.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Так, монета изготовлена из нейзильбера, ее масса – 16,5 г, диаметр – 35,0 мм. Она будет выпущена тиражом 50 тысяч штук, 20 тысяч из них - в сувенирной упаковке.
В частности, на аверсе монеты изображены:
Аверс памятной монеты, которую выпустили в честь года Тигра (coins.bank.gov.ua)
А вот на реверсе монеты изображен стилизованный символ восточного календаря 2022 года - Тигр. По кругу его окружают стилизованные символы, присущие каждому времени года: снежинки, цветки, плоды и ветви.
Кроме того, эта монета является действительным платежным средством Украины и обязательна к приему без любых ограничений.
Ранее мы сообщали, что в Украине до конца года появятся новые уникальные гривны.
Также мы писали, что в Украине монету в 10 копеек продают за 30 тысяч.