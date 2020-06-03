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Штрафы для пешеходов хотят увеличить в разы: за что и на сколько накажут

STYLERЖизнь    03.06.2020 - 13:53
Штрафы для пешеходов хотят увеличить в разы: за что и на сколько накажут
В Украине могут повысить штрафы для пешеходов (коллаж: РБК-Украин)

Верховная Рада проголосовала за увеличение штрафов для пешеходов - нарушителей ПДД

Штрафы за нарушение правил дорожного движения для пешеходов хотят увеличить в четыре раза. За законопроект №2697 проголосовала сегодня, 3 июня, Верховная Рада.

В первом чтении его поддержали 277 народных депутатов из необходимого минимума в 226 голосов.

Каким будет минимальное и максимальное наказание

Так, минимум теперь увеличили с 51 до 255 гривен. Такой штраф придется заплатить, за переход не по "зебре".

Если же нарушение пешеходом ПДД повлекло создание аварийной обстановки, то придется заплатить вместо 170-ти - 680 гривен.

За что могут наказать пешехода

В 255 гривен обойдется несоблюдение сигналов регулирования дорожного движения, переход проезжей части в неустановленном месте или же непосредственно перед приближающимися транспортными средствами, невыполнение других ПДД.

Понятие "предупреждения" (на первый раз) исключается в случае вышеназванного нарушения.

510 грн (вместо 136) придется заплатить пьяному пешеходу за те же нарушения.

680 гривен или общественные работы от 20 до 40 часов - на столько могут оштрафовать, если нарушение спровоцировало создание аварийной обстановки.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины ПДД
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