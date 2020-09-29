В Украине не будут повышаться тарифы на коммуналку: появились цифры

В Украине не будет повышаться коммуналка (фото: РБК-Украина)

Министерство энергетики опровергло информацию о возможном повышении тарифов на коммунальные услуги

В Украине с 1 октября тарифы на коммунальные услуги не будут повышаться. В частности, тариф на электроэнергию остается прежним. Об этом сообщили на сайте Министерства энергетики Украины.

Пресс-служба министерства уверяет, что Минэнерго и правительство неоднократно подчеркивали, что в условиях сложной социально-экономической ситуации цена электроэнергии для населения до конца 2020 года будет оставаться неизменной.

Тарифы на электроэнергию, отпускаемые населению, установленны постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 26.02.2015 № 220.

Согласно этому постановлению, цена на электрическую энергию составляет (с НДС):

• до 100 кВт/ч - 90 коп. за кВт ч,

• более 100 кВт/ч - 168 коп. за кВт/ч.

Сохранение фиксированного льготного тарифа на электрическую энергию для населения в условиях новой модели рынка электрической энергии осуществляется в рамках механизма ПСО, который был введен постановлением Кабинета Министров Украины от 05.06.2019 № 483 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии".

В министерстве подчеркнули, что цена на электроэнергию в Украине остается самой низкой в Европе.

Как мы ранее писали, в Украине повысят тарифы для семейных врачей.