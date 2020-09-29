В Україні не будуть підвищувати тарифи на комуналку: з'явилися цифри

В Україні не буде підвищуватися комуналка (фото: РБК-Україна)

Міністерство енергетики спростувало інформацію про можливе підвищення тарифів на комунальні послуги

В Україні з 1 жовтня тарифи на комунальні послуги не підвищуватимуться. Зокрема, тариф на електроенергію залишається колишнім. Про це повідомили на сайті Міністерства енергетики України.

Прес-служба міністерства запевняє, що Міненерго та уряд неодноразово підкреслювали, що в умовах складної соціально-економічної ситуації ціна електроенергії для населення до кінця 2020 року буде залишатися незмінною.

Тарифи на електроенергію, що відпускаються населенню, встановлені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг від 26.02.2015 № 220.

Згідно з цією постановою, ціна на електричну енергію становить (з ПДВ):

• до 100 кВт/год - 90 коп. за кВт год,

• більше 100 кВт/год - 168 коп. за кВт/год.

Збереження фіксованого пільгового тарифу на електричну енергію для населення в умовах нової моделі ринку електричної енергії здійснюється в рамках механізму ПСО, який був запроваджений постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483 "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків учасників ринку електричної енергії для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії".

У міністерстві підкреслили, що ціна на електроенергію в Україні залишається найнижчою в Європі.

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