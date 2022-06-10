В Украине будет жаркая погода с грозами и порывами

Погода в Украине в пятницу, 10 июня, будет весьма жаркая, и почти везде столбики термометров в дневное время будут показывать 30-градусные значения. Большинство областей будут нежиться на солнце, но в некоторых регионах пройдут дожди с грозами.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Украинского гидрометцентра , а также на сайте Meteoprog .

Осадки ожидаются на юге, а также местами на юго-западе страны. На остальной части территории Украины будет сухо.

Ветер также обещает быть преимущественно спокойным - до 10 метров в секунду, хотя в юго-западных и южных областях вероятны порывы до 15 м/с.

Погода в центральной части Украины 10 июня

В Винницкой области будет пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха ночью составит +14... +17 градусов, днем ​​+26... +29 градусов.

В Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях облачно с прояснением, без осадков. Температура воздуха ночью +14... +17 градусов, днем ​​+28... +31 градусов.

В Днепропетровской области переменная облачность, будет сухо. Столбики термометров покажут ночью +14... +16 градусов, днем ​​+29... +31 градусов.

Погода в западных регионах 10 июня

В Львовской, Волынской и Ровенской областях будет ясно, порой облачно с прояснениями, и без осадков. Температура воздуха ночью +14... +17 градусов, днем ​​+28... +31 градусов.

В Тернопольской области пасмурно, есть вероятность дождя. Столбики термометров ночью покажут +14... +16 градусов, днем ​​+26... +29 градусов.

В Хмельницкой области переменная облачность, осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью +15... +17 градусов, днем столбики термометров будут показывать ​​+27... +29 градусов.

В Черновицкой и Ивано-Франковской областях пройдут дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит +13... +15 градусов, днем ​​+26... +29 градусов.

В Закарпатской области тоже грозы и дожди. Температура воздуха ночью +15... +17 градусов, днем ​​+29... +31 градусов.

Погода на севере Украины 10 июня

В Киевской и Сумской областях небольшая облачность, без дождей. Столбики термометров покажут ночью +14... +18 градусов, днем ​​+28... +30 градусов.

В Житомирской и Черниговской областях без осадков. Температура воздуха ночью составит +14... +17 градусов, днем ​​+29... +31 градусов.

Погода в восточной части Украины 10 июня

В Харьковской и Донецкой областях осадки не прогнозируются. Столбики термометров ночью покажут +14... +17 градусов, днем ​​+29... +31 градусов.

В Луганской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +14... +16 градусов, днем ​​+27... +30 градусов.

Погода на юге Украины 10 июня

В Николаевской и Запорожской областях ожидается переменная облачность, будут дождь с грозой. Столбики термометров ночью покажут +15... +17 градусов, днем ​​+26... +29 градусов.

В Херсонской области и в Автономной Республике Крым дожди с грозами. Температура воздуха ночью +15... +17 градусов, днем ​​+25... +27 градусов.

В Одесской области облачно и с осадками. Температура воздуха ночью +15... +17 градусов, днем ​​+23... +25 градусов.