В Украине будет жаркая погода с грозами и порывами
Погода в Украине в пятницу, 10 июня, будет весьма жаркая, и почти везде столбики термометров в дневное время будут показывать 30-градусные значения. Большинство областей будут нежиться на солнце, но в некоторых регионах пройдут дожди с грозами.
Об этом говорится в прогнозе синоптиков Украинского гидрометцентра, а также на сайте Meteoprog.
Осадки ожидаются на юге, а также местами на юго-западе страны. На остальной части территории Украины будет сухо.
Ветер также обещает быть преимущественно спокойным - до 10 метров в секунду, хотя в юго-западных и южных областях вероятны порывы до 15 м/с.
- Погода в центральной части Украины 10 июня
В Винницкой области будет пасмурно, ожидается дождь. Температура воздуха ночью составит +14... +17 градусов, днем +26... +29 градусов.
В Черкасской, Кировоградской, Полтавской областях облачно с прояснением, без осадков. Температура воздуха ночью +14... +17 градусов, днем +28... +31 градусов.
В Днепропетровской области переменная облачность, будет сухо. Столбики термометров покажут ночью +14... +16 градусов, днем +29... +31 градусов.
- Погода в западных регионах 10 июня
В Львовской, Волынской и Ровенской областях будет ясно, порой облачно с прояснениями, и без осадков. Температура воздуха ночью +14... +17 градусов, днем +28... +31 градусов.
В Тернопольской области пасмурно, есть вероятность дождя. Столбики термометров ночью покажут +14... +16 градусов, днем +26... +29 градусов.
В Хмельницкой области переменная облачность, осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью +15... +17 градусов, днем столбики термометров будут показывать +27... +29 градусов.
В Черновицкой и Ивано-Франковской областях пройдут дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит +13... +15 градусов, днем +26... +29 градусов.
В Закарпатской области тоже грозы и дожди. Температура воздуха ночью +15... +17 градусов, днем +29... +31 градусов.
- Погода на севере Украины 10 июня
В Киевской и Сумской областях небольшая облачность, без дождей. Столбики термометров покажут ночью +14... +18 градусов, днем +28... +30 градусов.
В Житомирской и Черниговской областях без осадков. Температура воздуха ночью составит +14... +17 градусов, днем +29... +31 градусов.
- Погода в восточной части Украины 10 июня
В Харьковской и Донецкой областях осадки не прогнозируются. Столбики термометров ночью покажут +14... +17 градусов, днем +29... +31 градусов.
В Луганской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +14... +16 градусов, днем +27... +30 градусов.
- Погода на юге Украины 10 июня
В Николаевской и Запорожской областях ожидается переменная облачность, будут дождь с грозой. Столбики термометров ночью покажут +15... +17 градусов, днем +26... +29 градусов.
В Херсонской области и в Автономной Республике Крым дожди с грозами. Температура воздуха ночью +15... +17 градусов, днем +25... +27 градусов.
В Одесской области облачно и с осадками. Температура воздуха ночью +15... +17 градусов, днем +23... +25 градусов.
Ранее сообщалось, что синоптики дали прогноз погоды на весь июнь в Украине.
А также перед этим мы публиковали прогноз на текущую неделю, и рассказывали, когда на смену солнечной погоде придут грозовые дожди со шквалами.