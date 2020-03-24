Когда в Украине будет вспышка коронавируса: Комаровский назвал дату

Доктор Комаровский рассказал о вспышке COVID-19 (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский рассказал, когда в стране произойдет вспышка COVID-19

Коронавирус в Украине обнаружен у 84 человек, трое из них умерли. Доктор Комаровский обратился к украинцам и рассказал, когда в стране ждать настоящей эпидемии COVID-19. Известный украинский педиатр считает, что инфекция вспыхнет с новой силой уже на следующей неделе.

Доктор отметил, чо когда в Украину в полном объеме поступят тесты - инфицированных будет гораздо больше.

"Вы же понимаете, что на следующей неделе у нас будет массовый подъем заболеваемости? А знаете почему? Не потому, что он уже сейчас есть, а потому что к нам привезут много тестов и начнут их использовать…" – сказал медик в интервью "Гордону".

Также Комаровский отметил, что неправильно при пандемии перемещать людей из одной страны в другую, как это сделали в Украине с возвращением людей домой. Однако эти вопросы, к сожалению, решаются мировым сообществом, то есть Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Евросоюзом. Доктор сообщил, что Украине нужно расчитывать только на себя в этой ситуации.

"Которые лишний раз нам показали, что в экстремальных ситуациях Украине можно рассчитывать только на себя. И, если что-то случится, никакие ВОЗ и Евросоюз вам не помогут", – сказал Комаровский.

Ситуация с эвакуацией украинцев в Новых Санжарах медик назвал неудачной "пиар-акцией".

"Хотели показать, что мы своих не бросаем, мы их отовсюду привозим, мы о них заботимся, но с этим возникла проблема, поскольку идеологически люди не были подготовлены и возникло такое", – отметил он.