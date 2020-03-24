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Коли в Україні буде спалах коронавіруса: Комаровський назвав дату

STYLERКоронавірус    24.03.2020 - 12:09
Коли в Україні буде спалах коронавіруса: Комаровський назвав дату
Доктор Комаровський розповів про спалах COVID-19 (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський розповів, коли в країні відбудеться спалах COVID-19

Коронавірус в Україні виявлено у 84 осіб, троє з них померли. Доктор Комаровський звернувся до українців і розповів, коли в країні чекати справжньої епідемії COVID-19. Відомий український педіатр вважає, що інфекція спалахне з новою силою вже на наступному тижні.

Доктор зазначив, що коли в Україну в повному обсязі надійдуть тести - інфікованих буде набагато більше.

"Ви ж розумієте, що наступного тижня у нас буде масовий підйом захворюваності? А знаєте чому? Не тому, що він вже зараз є, а тому що до нас привезуть багато тестів і почнуть їх використовувати..." – сказав медик в інтерв'ю "Гордону".

Також Комаровський зазначив, що неправильно при пандемії переміщати людей з однієї країни в іншу, як це зробили в Україні з поверненням людей додому. Однак ці питання, на жаль, вирішуються світовим співтовариством, тобто Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), Євросоюзом. Лікар повідомив, що Україні потрібно розраховувати тільки на себе в цій ситуації.

"Що зайвий раз нам показали, що в екстремальних ситуаціях Україні можна розраховувати лише на себе. І, якщо щось трапиться, ніякі ВООЗ та Євросоюз вам не допоможуть", – сказав Комаровський.

Ситуацію з евакуацією українців у Нових Санжарах медик назвав невдалою "піар-акцією".

"Хотіли показати, що ми своїх не кидаємо ми їх звідусіль привозимо, ми про них піклуємося, але з цим виникла проблема, оскільки ідеологічно люди не були підготовлені і виникло таке", – зазначив він.

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Новини України Доктор Комаровский
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