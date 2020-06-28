В Украине не будет урожая в нескольких областях: эксперты дали прогноз

В Украине не будет урожая в нескольких областях из-за сильной засухи. Сообщается, что несмотря на осадки в начале июня, в некоторых областях уровень влагообеспеченности озимых и яровых колосовых культур остается неудовлетворительным.

Эксперты считают, что засуха связана с достаточно низким запасом влаги в зимне-весенний период, а также аномально высокой температурой в начале лета. Об этом говорится в обзоре Института агроэкологии и природопользования НААН.

"Все это повлекло значительные потери влаги на непродуктивное физическое испарение на полях поздних пропашных культур и срабатывания ее запасов в метровом слое почвы в результате вегетации озимых культур", - отметили ученые.

Специалисты подчеркивают, что на всей территории Украины на 7 июня 2020 условия увлажнения оставались критическими. Благодаря осадкам состоянию на 31 мая 2020 наблюдалось некоторое улучшение условий увлажнения поверхностного слоя (0-5 см), но по состоянию на 7 июня содержание влаги снова уменьшился, особенно в Одесской, Винницкой, на юге Донецкой области и в Крыму. Анализ значений доли доступной влаги в почве на 7 июня показал, что для 7 областей Украины этот показатель не превышает значения 40%.

"То есть почти на трети территории Украины продолжают сохраняться критические условия увлажнения, поскольку доля доступной влаги в почве ниже 40% является стрессовой для развития большинства сельскохозяйственных культур. Наиболее критические условия увлажнения наблюдаются в Одесской (

Ранее мы писали, что Крым на грани новой катастрофы. Из-за засухи может не хватить даже питьевой воды.

Также сообщалось, что в СНБО опасаются ухудшения ситуации с водными ресурсами.