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В СНБО опасаются ухудшения ситуации с водными ресурсами

Новости » Общество     19.06.2020 - 17:28
В СНБО опасаются ухудшения ситуации с водными ресурсами
Фото: река (РБК-Украина)

Засуха может негативно повлиять на экономику, население и окружающую среду

В Украине остается опасность ухудшения ситуации с водными ресурсами. Возможные засухи могут негативно повлиять на экономику, население и окружающую среду.

Об этом сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны.

Отмечается, данный вопрос обсуждался во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности водных ресурсов и обеспечения населения Украины качественной питьевой водой.

"По состоянию на середину июня гидрологическая ситуация на большинстве рек Украины улучшилась, и ее дальнейшее развитие будет зависеть от режима выпадения дождей и их количества. Однако, учитывая многолетние тенденции, не исчезает вероятность формирования периодов низкой водности летом-осенью с возможными негативными последствиями для различных секторов экономики, населения и окружающей среды", - сообщили в СНБО.

Также в СНБО отметили необходимость усовершенствовать законодательную базу страхования загрязнения водных ресурсов.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за засухи в Украине сократилась урожайность, при этом показатель остается на уровне последних пяти лет.

Также сообщалось, что в СНБО планировали провести инвентаризацию источников подземных вод питьевого качества и артезианских скважин.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины СНБОводазасухарека
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