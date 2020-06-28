В Україні не буде врожаю в декількох областях: експерти дали прогноз

В Україні не буде врожаю в декількох областях через сильну засуху. Повідомляється, що попри опади на початку червня, в деяких областях рівень вологозабезпеченості озимих та ярих колосових культур залишається незадовільним.

Експерти вважають, що посуха пов'язана з досить низьким запасом вологи в зимово-весняний період, а також аномально високою температурою на початку літа. Про це йдеться в огляді Інституту агроекології та природокористування НААН.

"Все це спричинило значні втрати вологи на непродуктивне фізичне випаровування на полях пізніх просапних культур і спрацьовування її запасів в метровому шарі грунту в результаті вегетації озимих культур", - зазначили вчені.

Фахівці підкреслюють, що на всій території України на 7 червня 2020 умови зволоження залишалися критичними. Завдяки опадам станом на 31 травня 2020 спостерігалося деяке поліпшення умов зволоження поверхневого шару (0-5 см), але станом на 7 червня вміст вологи знову зменшився, особливо в Одеській, Вінницькій, на півдні Донецької області та в Криму. Аналіз значень частки доступної вологи в ґрунті на 7 червня показав, що для 7 областей України цей показник не перевищує значення 40%.

"Тобто майже на третині території України продовжують зберігатися критичні умови зволоження, оскільки частка доступної вологи в ґрунті нижче 40% є стресовою для розвитку більшості сільськогосподарських культур. Найбільш критичні умови зволоження спостерігаються в Одеській (

Раніше ми писали, що Крим на межі нової катастрофи. Через посуху може не вистачити навіть питної води.

Також повідомлялося, що в РНБО побоюються погіршення ситуації з водними ресурсами.